Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada a les estafes mitjançant el mètode de 'smishing' i han detingut a València quatre membres amb edats compreses entre els 20 i els 49 anys com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i pertinença a grup criminal. A un se li imputa també un delicte de falsedat documental.

Les investigacions es van iniciar a començaments del mes de setembre passat, després de detectar-se un home que estaria adquirint targetes bitcoin amb targetes obtingudes fraudulentament mitjançant diferents mètodes d'enginyeria social, sobretot el conegut com a 'smishing', segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Aquest mètode consisteix a enviar missatges de text massius amb un enllaç fals a una suposada web d'una entitat bancària, per tal d'obtenir dades sensibles de les víctimes, per accedir als vostres comptes.

Un cop aconseguit aquest accés als comptes bancaris, el sospitós feia reintegraments en caixers automàtics i també adquiria productes de fàcil sortida al mercat negre com targetes de bitcoin, productes tèxtils, informàtics, telefònics i complements d'elevat import.

Els investigadors han detectat dos possibles implicats més en la trama criminal, que també adquirien targetes bitcoin i articles de luxe amb les dades bancàries obtingudes mitjançant les estafes. Dos han estat detinguts a la localitat valenciana de Chiva i un altre, en un establiment comercial de la ciutat de València quan estava adquirint mòbils d'última generació.

En el moment de l'arrest, els policies els han intervingut gran quantitat de targetes bitcoin, ordinadors portàtils, una vintena de telèfons mòbils d'última generació, rellotges, targetes i xequeres bancàries, complements de luxe, tiquets i factures de compra, així com més de 5.100 euros en efectiu.

Els agents han identificat un quart membre de l'organització criminal que era l'encarregat de donar cobertura a Espanya a la resta de components, i els han proporcionat l'habitatge o els hotels on s'allotjaven i llogant els vehicles amb què es desplaçaven. També es faria càrrec de les compres que els altres membres del grup feien.

Aquest quart membre ha estat detingut dimecres passat en un habitatge de Chiva, on els policies han dut a terme un registre, on han localitzat i intervingut 8.000 euros, set telèfons mòbils, quatre ordinadors portàtils, una tauleta, nombroses targetes SIM, així com motxilles i bosses de marques d'alta gamma, entre d'altres efectes.

MÍNIM IMPRESCINDIBLE A ESPANYA



Els estafadors estaven a Espanya "el temps mínim imprescindible", entre 20 i 30 dies, durant els quals feien les compres massives de productes i bitcoin, així com reintegraments en caixers automàtics. Posteriorment, abandonaven el país "com més aviat millor", a fi de dificultar la seva possible identificació, localització i detenció.

Tots els arrestats, un amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.