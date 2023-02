Foto: Twitter (@main_amitabh_)

Almenys 14 persones han mort i 11 més han resultat ferides en un incendi en un edifici de diverses plantes a la ciutat índia de Dhanbad, a l'estat Jharkhand, al nord-est del país.

Així ho ha confirmat la policia de Dhanbad, que ha detallat que entre les persones que han perdut la vida es comptabilitzen deu dones i tres menors d'edat, segons ha informat l'agència PTI.

Les persones ferides han estat enviades a un centre mèdic proper i les autoritats sanitàries han detallat que ja ha finalitzat el rescat de les víctimes, si bé no n'ha acabat el recompte.

Cap a les 18.00 hores (hora local) ha iniciat un incendi al segon pis de la Torre Ashirwad a Dhanbad, que s'ha estès per 13 dels pisos de l'edifici. Fins allà s?han traslladat 40 camions de bombers, que han iniciat l?extinció de les flames.

Fins ara no ha transcendit com ha començat l'incendi, si bé les autoritats índies han iniciat una investigació per determinar-ne els fets.