Captura de pantalla / Twitter @MikeSington

Un home ha mort després que la policia l'hagi disparat fins a la mort quan ell intentava fugir sobre els monyons, ja que no tenia cames. Anthony Lowe Jr, de 36 anys, va rebre com a mínim vuit trets per part de tres agents a Huntington Park, Califòrnia, dijous passat.

Segons la policia, l'home suposadament va apunyalar un membre del públic amb un ganivet, i quan els agents es van acostar, ell va intentar fugir. Els agents van intentar immobilitzar-lo amb una pistola taser, però va ser "ineficaç".

La mare de l'home ha criticat la policia per la brutalitat i ha exigit saber per què el van assassinar. "Van assassinar el meu fill, en una cadira de rodes sense cames. Necessiten fer alguna cosa". Segons la seva família, Lowe havia perdut la meitat inferior de les cames recentment després d'una altra discussió amb la policia a Texas.