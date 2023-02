Accident a la C-17 @Trànsit

El Servei Català de Trànsit ha informat, en un tuit recollit per CatalunyaPress , que hi ha un carril tallat a la C-17 a Parets del Vallès, direcció Vic, per un accident.



Hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a causa de l'accident.