Foto: PxHere

Un home de 30 anys va morir després de ser atacat per un grup de gossos. Els fets, que van passar al nord-oest de Houston (Texas, Estats Units), quan el mort va sortir de casa per intentar auxiliar el seu gos, que estava sent atacat per aquests animals.

En aquell moment, el ramat de gossos li va mossegar, causant-li ferides mortals.

Un dels veïns va alertar la policia, que quan va arribar va abatre amb un xut un dels animals atacants, fent que els altres fugissin.

Tot i això, els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida.