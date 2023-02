Catalunya press pala

Un home declararà davant del jutge després d'atacar suposadament un rider adolescent amb una pala. El vídeo va circular per xarxes socials i va ser la prova amb què van culpar l?home.

La policia afirma que el presumpte atac va tenir lloc a Leeton, a la regió de Riverina, Austràlia, cap a les 23.00 hores de diumenge passat.

Als oficials els van explicar que el jove de 18 anys conduïa una moto no registrada per la ciutat i que diversos cotxes el seguien, abans que la moto i un vehicle xoquessin a Wamoon Avenue. El noi va ser abordat per un dels ciutadans, inclòs el conductor del vehicle.

A la policia també li van dir que un altre home es va acostar al jove per darrere i el va colpejar al cap amb una pala, per la qual cosa va quedar estès a terra. Afortunadament, portava casc i les ferides van ser lleus.

L'home de 42 anys va anar a la comissaria de Leeton dilluns i se'l va acusar d'un càrrec d'agressió. Les investigacions continuen de moment.