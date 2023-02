Foto: Instagram (@naimdarrechi)

El tiktoker Naim Darrechi ha estat condemnat a sis mesos de presó. Així ho ha decidit una jutgessa penal de Palma, que ha imposat aquesta condemna al jove per enfrontar-se i agredir un policia durant el desallotjament d'un botellón il·legal el maig del 2021.

Darrechi, que va declarar per videoconferència (resideix a Mèxic), també haurà de pagar una multa de 180 euros per un delicte lleu de lesions i haurà d'abonar a l'agent 350 euros, quantitat dictada abans de la celebració del judici.

Tot i això, l'acord a què va arribar la Fiscalia i la seva defensa permet que no entri a la presó. Les dues parts l'han suspesa amb l'acord que, per un termini de 2 anys, no torni a cometre cap mena de delicte en aquest període.