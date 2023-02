Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

La secció 3 de l' Audiència de Barcelona ha condemnat a nou anys de presó un entrenador de futbol de Sant Joan Despí (Barcelona) per violar diverses vegades una menor del seu club.

A la sentència, emesa aquest divendres, els magistrats també li imposen la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a la víctima, la inhabilitació per a qualsevol professió relacionada amb menors per un temps de 12 anys i una indemnització de 50.000 euros.

L'acusat, entre el 2010 i el 2011, va conèixer la víctima --que llavors tenia entre 13 i 14 anys-- mentre era entrenador en un club de futbol femení a Sant Joan Despí, amb qui va establir una relació personal, igual que amb el seu família, fins a "arribar a arrogar-se funcions i responsabilitats pseudoparentals".

L'acusat fins i tot va aconseguir que el pare de la víctima firmés un document datat l'1 de març de 2012 en què atorgava a l'acusat la capacitat de representació de la menor "davant de totes les institucions privades d'Espanya" i ser cotitular d'un compte bancari de la víctima.

"En el desenvolupament de la relació esmentada, de continguts clarament desproporcionats, i fins i tot extravagants, l'acusat i la menor van acabar caient en un estat de dependència afectiva i emocional, que va anar creixent progressivament en el temps", ha afegit el tribunal, i han explicat que fins i tot l'amenaçava, la feia xantatge i anul·lava la seva voluntat, en les seves paraules.

El 2013, l'acusat i la víctima eren a l'habitació d'ella, i va besar a la boca la menor i, "davant la reacció d'estranyesa, va intentar raonar que no tenia importància".

A més, una tarda, estant tots dos al vehicle de l'acusat i aquest conduint, "es va descordar els pantalons i li va indicar que li toqués el penis", però la víctima es va negar i va acabar baixant del cotxe.

El gener del 2014, l'acusat va citar la víctima al seu domicili, "la va rebre gairebé nu" i la va penetrar analment i vaginalment, acció que va repetir diverses vegades.

L'AMENAÇAVA AMB "MATAR-LA O DEIXAR-LA EMBARASSADA"



Els magistrats asseguren que la víctima estava "condicionada per l'autoritat que ell hi exercia i per les amenaces que li dirigia, tant de matar-la o de deixar-la embarassada, com de trencar la relació que mantenien".

Un dia, quan la víctima tenia 18 anys, va ser atesa a l'hospital per causa d'un "quadre lipotímic per intent d'autolisi amb ansiolítics", i familiars de la noia van tenir accés al mòbil i van descobrir missatges de l'acusat amb to amenaçador i de control excessiu.

La família de la víctima va parlar amb la noia, que els va acabar explicant els actes sexuals que havia fet amb l'entrenador en contra de la seva voluntat, i van denunciar l'entrenador.