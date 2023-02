Bulldog americà - Recurs UNSPLASH

Una nena de 4 anys ha mort després de ser mutilada fins a la mort pel gos de la família. Alice Stones va ser atacada per l'animal al jardí del darrere de casa seva a Milton Keynes (Regne Unit) dimarts, mentre la seva mare cridava terroritzada: "Està morta, és morta".

Els paramèdics que van arribar al lloc van trucar a la policia, que van anar amb armes per abatre l'animal.

Segons els informes, els residents van descriure l'animal com un bulldog americà, una raça musculosa coneguda per tornar-se agressiva si no se socialitza o s'entrena adequadament. La família ho va adoptar entre sis i vuit setmanes abans de l'incident, quan el gos ja era adult.

Els veïns van dir als mitjans locals que inicialment van pensar que algú s?havia deixat la televisió amb el volum massa alt. WAl principi vaig pensar que el soroll era de la televisió d'algú, però seguia i seguia, com un xiscle agut. Vaig obrir la meva finestra i només podia escoltar crits i sanglots. No sabia què estava passant. La meva amiga que viu més a prop de la casa diu que va escoltar una dona cridar "el meu nadó, està morta, està morta" una vegada i una altra. És horrible", afirma el testimoni al diari Mirror.