El gos rescatat quan va entrar al Centre Municipal de Recuperació Animal de Son Reus. - SÓN REUS

La Policia Local de Palma va alliberar el 3 de gener passat un gos que feia deu anys que estava lligat a una cadena en una finca situada a la zona de Son Anglada.

Segons han explicat aquest divendres des de la policia, els agents van actuar perquè van detectar que l'animal no estava en les condicions idònies ja que, a més, tenia un habitacle molt reduït per a la seva mida, de manera que passava la major part del temps a la intempèrie.

La policia ha recordat que el reglament estableix que els gossos han d'estar solts per poder fer exercici diari . En no complir aquesta normativa, els agents han explicat que l'amo hi va renunciar i el va cedir voluntàriament al Centre Sanitari Municipal de Son Reus, on roman en espera d'una adopció a la gàbia 51.