Un dels detinguts pels Mossos d'Esquadra per presumptament formar part d'un grup que va cometre set robatoris a domicilis del Catllar (Tarragona). | @ep



El titular del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha decretat presó per a quatre persones d'entre 24 i 48 anys detinguts per suposadament formar part d'un grup especialitzat en robatoris amb força a domicilis del Catllar (Tarragona).

Els arrestats havien comès presumptament set robatoris entre el 29 i el 31 de desembre a cinc cases ubicades a poca distància, i en una ocasió "van amenaçar les víctimes amb un ganivet " per assegurar la seva fugida, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte en un comunicat.

La coordinació interpolicial amb la Guàrdia Civil de Gijón ha permès relacionar els lladres amb almenys dotze robatoris més comesos de manera similar a Astúries .

El grup utilitzava a tots els robatoris el mateix 'modus operandi': Es desplaçava amb vehicle i l'estacionava en una zona boscosa propera als domicilis escollits per arribar a peu i cometre els robatoris, per després tornar al cotxe ocultant els objectes robats i evitar aixecar sospites.

El 25 de gener els Mossos d'Esquadra van detenir les quatre persones --tres homes i una dona que entre tots sumaven un total de 39 antecedents -- i van fer dues entrades a domicilis de Cubells i Cunit (Tarragona), on van trobar eines utilitzades per cometre els robatoris, així com 14 rellotges de dona de gamma alta.