El noi s'hauria fet passar per una noia de 19 anys en una aplicació del metavers per aconseguir fotografies de caràcter sexual. | @ep

Agents del Grup de Delictes Tecnològics de Saragossa de la Policia Nacional han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de múltiples delictes de corrupció de menors , tinença i distribució de pornografia infantil i explotació sexual de menors a través d'internet . Es tracta del primer arrestat per un delicte al món del metavers i s'ha produït en el marc de l' Operació Suzaku .

La investigació va començar el maig del 2022, quan uns pares van denunciar que la seva filla, d'11 anys, havia estat enganyada , a través d'una aplicació en línia, per remetre fotografies i vídeos de caràcter sexual explícit a un altre usuari d'aquesta mateixa aplicació. L'entorn en què es van dur a terme els fets delatats era una aplicació disponible per als sistemes operatius Android i iOS de recent aparició al mercat.

Aquesta app està centrada en la creació de comunitats d'usuaris interessats en el metavers i s'ha popularitzant ràpidament entre menors, a través d'altres aplicacions més conegudes com Tik Tok o Youtube , han indicat des de la Direcció General de la Policia a través d'una nota de premsa.

NOIA DE 19 ANYS I LESBIANA COM 'MODUS OPERANDI'

Efectius policials encarregats de la investigació van ubicar l'usuari amb què el víctima va interactuar a Espanya , a més de conèixer que duia a terme una intensa activitat de xat amb nombrosos comptes utilitzats per menors , per a això havia creat un perfil sota la suposada identitat d'una noia de 19 anys amb interessos bisexuals , dissenyat per atraure l'atenció i guanyar-se la confiança de noies menors d'edat.

Entaulava contacte amb nombroses menors seguint l'esquema típic d'actuació dels delinqüents pedòfils --'child groomers'--. Després de guanyar-se la confiança de les nenes , aconseguia que li remetessin fotografies i vídeos de caràcter sexual , realitzant amb elles intercanvis d'aquest material, per a això utilitzava arxius aconseguits al seu torn d'altres víctimes, que enviava com a propis.

El presumpte autor és un jove resident a la província de Madrid i sense antecedents policials previs, segons ha revelat la investigació tècnica. El Jutjat d'Instrucció 4 de Saragossa s'ha fet càrrec del caos, el qual una vegada obtingudes les proves de la implicació en els fets denunciats de l'investigat va autoritzar la pràctica d'un registre al domicili familiar.

S'han après, per a la seva anàlisi posterior, un disc dur intern d'1 TB de capacitat i el terminal telefònic que feia servir per a la seva activitat delictiva i on guardava el material gràfic obtingut de la menor denunciant, a més d'arxius d'altres menors.

Així mateix, es va intervenir judicialment el compte utilitzat per a la comissió dels fets delictius, realitzant-se una anàlisi preliminar del mateix en què es va detectar una vintena de xats amb nenes menors en què el jove sol·licitava i remetia fotografies i vídeos de caràcter sexual explícit .

Com que el detingut tenia 17 anys al moment de cometre els fets denunciats, la Fiscalia de Menors de Madrid va disposar que finalitzats els tràmits policials de detenció fos posat en llibertat.