Dels set detinguts, quatre ja han ingressat a la presó. | @ep

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup especialitzat en robatoris a domicilis de les comarques de Lleida, Tarragona i Osca, ha informat el cos en un comunicat aquest diumenge.

L'organització estava formada per set persones que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts com a presumptes autors de sis robatoris a domicilis , dels quals quatre han ingressat a la presó , i els Mossos no descarten més detencions.

Arran de l'entrada i registre als domicilis dels presumptes autors a Vila-Seca (Tarragona), s'han intervingut 13,73 quilograms de marihuana , valorada en 27.000 euros, a més de prop de 2.200 euros en metàl·lic, bitllets estrangers i alguns dels objectes robats.

Els detinguts, cinc homes i dues dones entre 25 i 61 anys, presumptament es desplaçaven en vehicles de tercers o llogats fins a les localitats on cometien els robatoris, i sostreien joies, diners, sabates i altres objectes menors.

Se'ls acusa de sis robatoris amb força a domicili de les localitats de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Ponts, totes a Lleida, i també a Mont-roig del Camp (Tarragona) i Barbastre (Osca), i també de un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a organització criminal.