Agents de la Policia Nacional ha localitzat i detingut a Ourense l'exparella de la dona trobada morta amb signes de violència de Baiona (Pontevedra) i sospitós de l'assassinat, que s'investiga com a cas de violència de gènere.



Segons han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, el dispositiu desplegat per localitzar el sospitós després de la troballa del cadàver ha donat fruits aquest matí, quan s'ha localitzat i ha identificat l'exparella de la víctima a Ourense , on ha estat detingut. Serà traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil de Pontevedra.



Els fets van passar cap a les 21.30h del diumenge 5 de febrer, quan els veïns del número quatre del carrer Sant Roc, al barri d'A Percibilleira (Baiona), van donar la veu d'alarma per la troballa del cos d'una dona amb signes de violència a la zona daccés a un habitatge. La Guàrdia Civil va iniciar llavors les indagacions, que apunten a un cas de violència de gènere, i la recerca de l'exparella de la dona.

