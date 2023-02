Escopeta / Freepik

Un home ha assassinat la seva dona i la seva filla de 7 anys instants abans d'enganxar-se un tret a si mateix. Els cossos d'Emma Pattison, de 45 anys, de George, 39 anys, i la seva filla Lettie, de 7, van ser trobats dins de l' escola privada a Surrey, Anglaterra. La policia ha confirmat que es va tractar d?un incident puntual i que no se sospitava de la participació de terceres persones.

Els informes apunten que es van sentir trets abans de trobar els tres cossos. A més, els oficials van confirmar que George tenia llicència d'escopeta.

Segons l'informe, Emma va trucar angoixada a un membre de la família en algun moment de dissabte a la nit, però quan el familiar va arribar al domicili, tots tres ja eren morts.

La Sra. Pattison es va convertir en la primera directora de l'escola Epsom College al setembre després de sis anys al capdavant del personal en una altra escola del sud de Londres. En un podcast publicat la setmana anterior, va revelar que la seva família havia passat per "grans canvis" els últims mesos.

Ella va explicar: "Tinc una nova feina, el meu marit té una nova feina, això no estava destinat a succeir, però va passar i la meva filla va començar una nova escola, per la qual cosa hi ha hagut molts canvis per a nosaltres com a família". George, per la seva banda, era comptador públic.