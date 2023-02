Foto: Facebook Wild Bird Fund

Un colom ha mort després que el tenyissin de rosa en una festa. De fet, el cas es va fer viral la setmana passada, quan una organització de rehabilitació de vida silvestre la va rescatar i va explicar que estava intentant cuidar-la per evitar que morís de desnutrició.

"Estem profundament tristos d'informar que Flamingo, el nostre dolç colom rosada, va morir", va escriure el Wild Bird Fund a Facebook dimarts. “Malgrat els nostres millors esforços per reduir els vapors que emanen del tint, mentre el mantenim tranquil i estable, va morir a la nit. Creiem que la seva mort va ser causada per la inhalació de les toxines ”, explicaven.

Segons l'organització, es tractava d'un colom rei domèstic que va ser alliberat a la natura i no estava preparat per sobreviure. Després de la seva mort, Wild Bird Fund va agrair als seguidors el seu suport i consells per intentar salvar-la.