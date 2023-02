@Trànsit

El copilot d'un cotxe ha mort aquest dimarts per les ferides sofertes en el xoc del vehicle on viatjava amb un altre a la via C-32 al seu pas per Calella (Barcelona).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat d'aquest dimecres, el sinistre va passar dilluns cap a les 21.30 hores i podria haver estat ocasionat per la presència d'un porc senglar.

L'home va ser traslladat en estat crític a l' Hospital Clínic de Barcelona , on va morir l'endemà: els serveis d'emergències també van traslladar dues persones més ferides de gravetat a centres hospitalaris, i una tercera en estat crític.

Nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van anar al lloc del sinistre.

Un total de 16 persones han mort en accidents de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya aquest 2023, segons les dades provisionals facilitades pel SCT.