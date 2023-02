Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per intentar assaltar una casa a Arenys de Mar, a la comarca del Maresme. La policia de Catalunya, en una publicació a Twitter, van destacar que van intentar saltar la tanca de la vivenda per entrar a robar.

No obstant, la casa no era buida; l'home del matrimoni que hi resideix va aconseguir retenir-ne un, mentre que la dona trucava al 112.

Quan els agents van arribar van ser capaços d'aturar els dos lladres. Els Mossos han agraït la col·laboració de la Policia Local i de la seguretat privada del CN Arenys.