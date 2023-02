Foto: Europa Press

L' advocada de la denunciant del futbolista Dani Alves s'ha oposat aquest dijous 9 de febrer al recurs amb què la defensa intenta treure'l de presó provisional, on està des del 20 de gener per presumptament agredir sexualment la jove a la discoteca Sutton de Barcelona a finals del 2022.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que l'acusació particular ha presentat les seves al·legacions aquest dia 9 al matí i que ha demanat que el jugador continuï a la presó provisional mentre se n'instrueix la causa.

Alves és a la presó de Brians 2 a la presó provisional sense fiança per aquesta causa, i el 30 de gener la seva defensa va demanar deixar-ho en llibertat provisional amb mesures per garantir que no s'escapolirà abans del judici, com portar una polsera telemàtica que el geolocalitzi.

La Fiscalia, per part seva, s'ha oposat al recurs i ha demanat que el futbolista segueixi a la presó provisional perquè veu "indicis racionals de criminalitat" i risc de fuga.

Un cop rebut el posicionament de l'acusació pública i la particular, l'Audiència de Barcelona respondrà durant els propers dies al recurs de la defensa d'Alves.