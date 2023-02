El músic i compositor Burt Bacharach, autor de cançons com 'Say a Little Prayer' o 'Raindrops Keep Falling on my Head' , ha mort als 94 anys a casa seva a Los Angeles, tal com ha informat la seva família en un comunicat .

"Amb molta tristesa compartim la mort del nostre pare, espòs i amic. Li va donar tant al món i per això estem eternament agraïts. La música sempre hi és, així que se seguirà escoltant. Enviem el nostre afecte des de l'equip Bacharach, perquè per això hi ha els amics", ha assenyalat el seu cercle proper.

Burt Bacharach va néixer a Kansas City, però va créixer a Nova York. A una edat primerenca, Bacharach va començar a tocar el piano i es va enamorar del jazz. Va estudiar música a diverses universitats i va servir a l'exèrcit durant dos anys, tocant el piano en clubs d'oficials mentre estava estacionat a Alemanya.

El 1957, Bacharach va conèixer el lletrista Hal David i tots dos van entaular una societat duradora treballant a Brill Building, l'històric edifici novaiorquès fàbrica de grans èxits del pop.

Abans de treballar amb Hal David, Bacharach ja havia participat a la composició de cançons. Nat King Cole va gravar la seva cançó 'Once In A Blue Moon' el 1952, si bé Bacharach realment es va enlairar quan es va associar amb David.

Entre les seves grans composicions, èxits pop com els de Perry Como amb 'Magic Moments' o cançons com 'Please Stay' de Drifters; 'Tower Of Strength' de Gene McDaniels i 'Baby It's You'. Amb David va registrar grans títols com els d''I say a little prayer' que va popularitzar Aretha Franklin o 'Raindrops keep falling on my head' que els va servir per obtenir un Oscar.