La vela va incendiar el vestit del fill / Freepik

La família d'un nen de deu anys ha denunciat a l'escola després que resultés greument ferit quan la seva disfressa nadalenca va cremar en flames . La família va témer per la seva vida després de veure com li envoltava el foc, i per això demanaran a l'escola primària catòlica St. Thomas Becket per danys i perjudicis.

El nen, que en aquell moment tenia set anys, estava vestit amb una disfressa d'ovella feta amb cotó. Un altre alumne que duia una espelma encesa en un got de plàstic va ensopegar i va calar foc al vestit del nen.

El director i una dona van apagar el foc ràpidament, mentre que el nen va ser traslladat amb avió a l'hospital. Les cremades que va patir van cobrir el 45% del cos , inclòs el coll, la cara, el cos i els braços durant l'esdeveniment.

Els pares van patir un gran trauma a causa de presenciar l'accident del seu fill. Acusen l'escola de negligència i busquen una recompensa de més d'1 milió de lliures per al fill, i el pare reclama més de 100.000 lliures, i la mare més de 50.000, per les lesions psicològiques.