Encaixada de mans - UNSPLASH

Tenir una subjecció feble quan dónes una encaixada de mans podria ser un presagi d'una mort prematura , segons un nou estudi d'investigadors de la Universitat de Michigan. La investigació relaciona la força d'unió amb un risc més gran de malalties cròniques relacionades amb l'edat, inclòs el càncer.

Una subjecció fluixa, van dir els investigadors, pot ser un signe de debilitat muscular general, un factor conegut de moltes malalties degeneratives. "Atesos aquests vincles, la força d'unió ha estat etiquetada com un 'biomarcador de l'envelliment'; i, tot i això, les vies que connecten la força d'unió amb les conseqüències negatives per a la salut no estan clares", van escriure els autors. nou informe, publicat a Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Els investigadors seleccionats van seguir 1.275 homes i dones en el de 8 a 10 anys, que tenien al voltant de 70 anys durant aquest període.

Després van fer servir una cosa anomenada dinamòmetre de ressort Smedley, un dispositiu que mesura la força d'unió, per avaluar els participants cada dos anys. Després d'estrènyer-lo dues vegades amb cada mà, se'n va registrar el resultat més alt per a l'estudi.

A més, els investigadors també van prendre una mostra de sang del participant per estudiar els nivells de metilació de l'ADN a cada participant. Tenir un augment en la metilació del seu ADN o tenir-ne massa pot afectar el seu risc de desenvolupar malalties com el càncer i altres malalties cardiovasculars. La metilació de l'ADN està relacionada estretament amb l'envelliment i les malalties relacionades amb l'edat, segons els experts.

La metilació de l'ADN es pot definir com un tipus de reacció química al seu cos on una "petita molècula" anomenada grup metil pot ingressar al seu ADN , segons l'Institut Nacional del Càncer. Part de la metilació és una part normal i necessària del desenvolupament i el manteniment de l'ADN, però també poden passar mutacions durant el procés.

Investigadors de la Universitat de Michigan van descobrir que hi havia una correlació entre la força de prensió normalitzada i l'acceleració de l'edat de l'ADN tant en homes com en dones, cosa que significa que les persones amb menys força de prensió tenien més metilació de l'ADN.

"Cal investigació futura per comprendre fins a quin punt l'edat [de la metilació de l'ADN] intervé en l'associació entre la força d'unió i les malalties cròniques, la discapacitat i la mortalitat primerenca", van escriure.