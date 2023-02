Cervesa / Freepik

Un nadó de 12 setmanes va ser trobat mort al llit amb la seva mare, que havia pres cocaïna i alcohol la nit anterior. Els agents de policia van descobrir ampolles buides sota el llit i al canviador del nadó, mentre que els informes toxicològics van revelar el positiu en cocaïna.

La tragèdia va ser investigada com a part d'una revisió de casos greus per part de Sefton Safeguarding Children Partnership. Segons l'informe, la criatura va morir el 12 d'octubre del 2021 . L'informe deia: "Ella havia estat traslladada a l'hospital en ambulància després que la seva mare trobés Delilah cap per avall i inconscient al llit on ella (mare) havia estat dormint amb Delilah i el seu germà bessó durant la tarda d'aquell dia ".

"El germà bessó de Delilah va resultar il·lès. La mare de Delilah va informar que havia consumit quatre ampolles de cervesa la nit anterior i després es va descobrir que també havia pres cocaïna".

A la revisió es va descobrir que la mare havia estat vivint amb els seus pares després d'haver estat sotmesa a una pallissa per part de la seva exparella, que va acabar a la presó. "Hi va haver una àmplia participació de l'atenció social dels nens amb la mare, les parelles i els fills des del 2013 en relació amb l''estil de vida de la mare i les relacions volàtils', les preocupacions sobre l'abús de substàncies dels pares , en particular la llarga història d'abús d'alcohol de la mare, la negligència dels pares dels tres fills grans en relació amb la mala assistència a l'escola, les condicions insatisfactòries de la llar, la manca d'accés als serveis de salut i les revelacions dels nens que els havien deixat sols ”, deia la revisió.