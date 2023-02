Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit. | @ep

El conductor d'un turisme ha mort en un accident de trànsit succeït divendres a la N-340 , a l'alçada del municipi de la Ràpita (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (Sct) en un comunicat aquest dissabte.

Els Mossos d'Esquadra van rebre a les 14.20 hores l'avís de l'accident, que es va originar per una col·lisió entre un camió i un turisme per causes que encara són investigades.

El conductor del turisme, de 75 anys i veí del municipi, va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat a l' Hospital Joan XXIII de Tarragona , on finalment ha mort aquest dissabte.

Arran de l'accident, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 17 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.