Fins a 23 dotacions dels Bombers de la Generalitat s?han desplaçat fins a Manlleu per extingir el foc de dues naus industrials. | @EP

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte cap a les 18.00 hores amb un total de 23 dotacions en l'extinció d'un incendi que crema dues naus industrials del carrer Bellfort de Manlleu (Barcelona).

Els bombers han rebut l'avís del foc a les 13.03 hores, quan han recomanat als veïns de la zona que tanquessin portes i finestres per evitar que entrés el fum.

No hi consta cap ferit , però les parets de les naus estan col·lapsant, per la qual cosa els cossos d'emergències estan treballant en l'extinció del foc des de fora dels magatzems afectats.