La Guàrdia Urbana de Cornellà va detenir passada la mitjanit del divendres el conductor d’un patinet elèctric per circular sense els llums reglamentaris i saltant-se un semàfor en vermell a la carretera de Sant Joan Despí. La patrulla que el va detenir va comprovar que el vehicle que duia estava modificat per circular a més de 25 km/h (velocitat màxima autoritzada per a un VMP), ja que l’indicador de velocitat marcava 118 km/h a la màxima potència, i que el conductor no disposava de permís de conducció, per la qual cosa va ser denunciat per aquest motiu, per circular de manera negligent, per no portar llums i per no respectar el semàfor.

Patinete eléctrico - ARCHIVO

Després de registrar el conductor, es va comprovar que, a més, duia a sobre 155 grams d’haixix, dues ampolles de popper, dues navalles, un esprai pebre no homologat, una defensa rígida i una armilla antibales, material que va ser intervingut juntament amb el patinet.

Al conductor se li va practicar un test de drogues que va resultar positiu en THC, opiacis, cocaïna, heroïna, anfetamina i benzodiazepines.

La Guàrdia Urbana ha instruït contra el detingut diligències per un delicte contra la seguretat viària i per un delicte contra la salut pública. El vehicle ha estat ingressat al dipòsit municipal de vehicles i tot el material que portava intervingut.

Segons dades de la Guàrdia Urbana de Cornellà, durant l’any 2022, es van obrir 1.762 expedients sancionadors contra Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la ciutat. Es tracta d’un augment del 90 % respecte de les sancions imposades l’any 2021.

L’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants es va modificar l’any 2021 per adaptar-la al creixement exponencial de la utilització de vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat, principalment patinets, i d’acord amb la normativa aprovada pel Govern Central. L’objectiu principal és regular la circulació d’aquests vehicles exclusivament per la calçada o pels carrils segregats, per evitar comprometre la seguretat dels vianants.