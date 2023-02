Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha alliberat una dona que feia quatre dies que estava retinguda per la seva exparella en una vivenda del barri madrileny de Barajas amb diverses finestres tapades i dues portes tancades amb cadenats.

La germana de la víctima, que feia uns quants dies que no en sabia, va ser la que va alertar la Policia, ja que tenia coneixement de la situació de maltractaments que estava vivint, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia.

En una de les habitacions de l'immoble, els policies van localitzar la víctima, que estava tancada en estat de nerviosisme i presentava hematomes per diferents parts del cos.

La investigació es va posar en marxa quan un agent de la Policia Local de Candeleda (Àvila) va contactar amb el CIMACC 091 per informar que una víctima de violència de gènere podria estar retinguda en un habitatge de Madrid, tot això després que la veu d'alarma l'hauria donat la germana de la víctima, resident a l'estranger, que després de no poder contactar-hi i en tenir coneixement de l'ordre d'allunyament que existia, va decidir donar avís a la policia.

Els agents van aconseguir una direcció aproximada del lloc on podria estar la vivenda i van començar la cerca. Finalment van trobar, en un atzucac, un immoble aparentment abandonat, amb finestres tapades, però amb signes d'estar habitat.

Després de trucar en repetides ocasions i no rebre resposta, els agents van sentir sorolls que procedien de l'interior, i després va obrir la porta un home que va reconèixer haver mantingut una relació sentimental amb la dona que estaven buscant, si bé va assegurar que portava més d'un mes sense saber-ne.

Finalment van poder comprovar que es tractava de la seva exparella, a la qual van trobar visiblement alterada i amb hematomes a la cara. La víctima estava atemorida, per la qual cosa malgrat escoltar els policies al passadís, no va demanar auxili per por de les possibles represàlies de la seva exparella.

Després de ser alliberada, la dona va ser atesa pels serveis d'emergència.