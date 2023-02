Adorns aniversari plans sobre fons fusta

Un noi va quedar absolutament devastat després de trobar mortes la seva mare i la seva germana adolescent mentre decoraven la seva furgoneta per celebrar l?aniversari del jove. Tyla Wanstall treballava repartint hamburgueses a la seva furgoneta a Kent, Anglaterra, i aquest dimecres feia 26 anys.

Tot i això, quan va arribar al vehicle, es va trobar defallides la seva mare i la seva germana. Tots els indicis apunten que van morir enverinades per monòxid de carboni dels gasos del generador mentre decoraven la furgoneta. "Estaven adornant la camioneta amb globus i banderins com a sorpresa d'aniversari per a mi, com ho faria la meva mare a casa cada any. Ni tan sols sabia que hi anaven ahir a la nit, però ella ha d'haver encès el generador de gasolina per tenir energia i mantenir-se calent" sense adonar-se del perill", lamentava el germà per a KentOnline.

Tyler explicava que el generador està fora de la camioneta durant les hores de feina, però a la nit es queda a dins per raons de seguretat. Ell va arribar sobre les 8 h. del matí i va veure el cotxe de la seva mare estadionat fora. "Vaig obrir la porta de la camioneta i vaig veure la meva mare i la meva germana i per un instant vaig pensar que s'havien quedat adormides. Vaig sentir fum, però no es va registrar immediatament, encara que es va fer evident que totes dues estaven mortes", explicava el jove, i afegia: "Vaig trucar a la policia ia l'ambulància, però van ser els bombers els que em van dir que probablement era una intoxicació per monòxid de carboni".