Foto: Mossos

Agents de la Unitat Central de Patrimoni Històric de la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra han culminat una investigació iniciada a principis de l'any passat arran del robatori de 2 quadres de Salvador Dalí valorats en 300.000 euros, que ja s'han tornat als seus legítims propietaris . Els investigadors van detenir 3 homes de 50, 53 i 55 anys, per pertinença a grup criminal i robatori amb força a l'interior de domicili. A més, també van arrestar dues persones més, amb antecedents per fets similars.

Després de recuperar les obres d'art, els investigadors les van traslladar a la Fundació Gala-Salvador Dalí perquè els membres de la Comissió d'Autenticació i Catalogació, segons l'estudi de les peces i de la documentació aportada per les víctimes, poguessin certificar l'autenticitat de les dues obres originals. Els dos dibuixos havien estat realitzats per l'artista el 1922 per il·lustrar el llibre Les Gràcies de l'Empordà, per encàrrec de l'escriptor Pere Coromines. Així doncs, un cop completats tots els tràmits, les obres van poder ser tornades als seus propietaris legítims.

Foto: Mossos

La investigació es va iniciar durant el gener del 2022 quan els Mossos van tenir coneixement que s?havia denunciat un robatori de dues obres d?art en un pis del districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi.

Amb totes les informacions i amb la resta de indagacions realitzades pels investigadors, es va aconseguir identificar els presumptes autors dels fets. Concretament, eren tres germans que actuaven a zones d'alt poder adquisitiu de Barcelona i Sant Cugat del Vallès aprofitant que durant els caps de setmana els propietaris dels pisos no hi eren i no hi havia servei de consergeria i vigilància. A l'hora d'actuar, feien servir marcadors i rutines de vigilància durant els dies previs a cometre els fets i detectar quan no hi havia persones a l'interior dels immobles.

Foto: Mossos

Accedien als domicilis mitjançant el mètode de la palanca o del bec de lloro. Un cop a l'interior, a diferència d'altres tipus de lladres, aprofitaven minuciosament els robatoris per ser selectius i seleccionar obres d'art de les parets que mostressin certa aparença de rellevància ia més s'emportaven col·leccions de monedes i altres antiguitats. Amb un alt nivell d´especialització, els lladres tenien diversos canals per donar sortida a tot el material cultural i històric sostret.