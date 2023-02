Una mare de Virgínia va compartir unes impactants imatges del seu fill de 12 anys i va ser escanyat en un autobús escolar per una companya de classe. El nen es va quedar amb marques vermelles i blaus després de ser asfixiat a la impactant mostra d'intimidació.

Taylor Brock, el fill del qual és un estudiant de setè grau a l'escola secundària Walt Whitman a Alexandria, va publicar el vídeo angoixant de l'incident del 23 de gener al seu bloc dilluns. El clip d'un minut mostra la nena colpejant el seu fill, agafant-lo per la boca i el coll, amenaçant-lo i després aparentment escanyant-lo mentre l'empeny cap al seient.

Mentre es produeix l'enrenou, el conductor només intervé demanant als estudiants que no canviïn de seient.

"El meu fill va arribar a casa plorant i vaig veure les marques al seu coll", va dir Brock a la televisió local WUSA 9 . "Em trenca el cor que hi hagi tots aquests nens a l'autobús i cap hagi decidit posar-se dret", ha afegit.

Imatges de la jove escanyant el nen - Modma

La mare explica al bloc que l'agressora era la mateixa nena que li havia robat al seu fill una joguina mesos enrere. "Immediatament vaig anar a l'escola per mostrar-los el vídeo de l'agressió i fotos del coll del meu fill. En veure això, estava segura que l'escola prendria les mesures adequades i mantindria fora de perill no només el meu fill, sinó també els altres nens a l'autobús ia l'escola en expulsar-la", va escriure Brock. "Segurament, un nen vist cometent un crim atroç seria expulsat de l'escola", va afegir.

Però l'escola no va prendre mesures immediates, i Brock va presentar una denúncia davant de la policia. La mare va exposar que el seu fill "va patir un trauma emocional i físic" per l'incident. "L'escola va dir que no em podien dir quina acció es prendria contra la nena, però que ells s'encarregarien", va afirmar la mare. Però l?única mesura va ser una ordre de protecció d?un jutge del comtat de Fairfax que va ordenar que la nena es quedés a casa, a més de 15 metres del nen durant dos anys.

Passades unes setmanes, la nena va acabar tornant a escola. "Vaig saber pel meu fill que ella havia tornat a l'escola després d'haver estat expulsada per un acte criminal com a estrangulament. Com és això just?", va afirmar la mare. Va anar a queixar-se a l'escola li van assegurar que el seu fill i la seva agressora no coincidirien a les mateixes classes ni als passadissos.

Però les mesures no van funcionar, i el nen li va explicar a la seva mare que la seva agressora es va asseure darrere seu durant el dinar i es va creuar amb ell als passadissos. "La nena no només no va prendre seriosament aquesta ordre de protecció, sinó que l'escola tampoc", va escriure Brock. "Pel que m'han dit, ella és coneguda per intimidar, però sobretot intimida el meu fill. És un blanc fàcil ja que és un dels nens més baixos i prims del seu grau", afegeix.

D'acord amb l'orientació del Departament d'Educació de Virgínia, les escoles no són responsables legalment de fer complir una ordre judicial, però la seguretat encara ha de ser una prioritat i una escola pot determinar els passos si es viola una ordre.

Un representant de les Escoles Públiques del Comtat de Fairfax va dir a WUSA en un comunicat: “L'administració de l'escola va manejar la situació segons el manual de disciplina estudiantil (Drets i responsabilitats dels estudiants de FCPS). No podem compartir més informació a causa de les lleis federals de privadesa”.

Brock va dir a WUSA que planeja traslladar el seu fill a una altra escola i que ha buscat teràpia. "Sap quants pares han acudit a mi per dir-me que els seus fills van ser intimidats, assetjats, agredits sexualment, abusats i danyats a l'escola i com van repetidament a l'escola demanant-los que facin alguna cosa i l'escola no fa res?", lamenta la mare. "Aquests pares em pregunten què han de fer perquè les escoles prenguin mesures, i he de respondre: 'No ho sé. L'escola té un vídeo d'un crim i una ordre de protecció i encara creien que la suspensió temporal era suficient per mantenir el meu fill fora de perill'”, va afegir.

Brock parla després que una nena de Nova Jersey de 14 anys, Adriana Kuch, es tragués la vida després que quatre estudiants més la gravessin en un vídeo sent colpejada brutalment en un passadís a Central Regional High School a Berkeley Township.