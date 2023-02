Peix dins del maleter dun cotxe. - GENERALITAT

Inspectors de la Generalitat, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Unitat Regional de Medi Ambient de Mossos d'Esquadra han decomissat 88 quilos de peix sense documentació al port de l'Escala (Girona).

L'operació es va dur a terme dimecres emmarcada al Pla de control i inspecció de la pesca i de les activitats marítimes, ha explicat el Govern en un comunicat aquest divendres.

Es van imposar tres denúncies per transportar peix al maleter de vehicles no isotèrmics que no havien passat per la llotja, ja que el peix estava dins de galledes de pintura i bosses de plàstic amb poc gel que conservés el fred necessari.