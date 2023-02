La Policia Nacional ha detingut a València cinc homes d'entre 23 i 44 anys com a presumptes autors del delictes d'estafa, ia dos també se'ls imputen un delicte d'usurpació d'identitat. | @EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a València , en un operatiu contra les ciberestafes , cinc homes d'entre 23 i 44 anys com a presumptes autors del delictes d'estafa, ia dos també se'ls imputen un delicte d'usurpació d'identitat , després enviar missatges de text massius a telèfons mòbils fent-se passar per un centre comercial , a fi d'obtenir les dades de les targetes de compra i targetes bancàries de les víctimes per fer-ne un ús fraudulent.

La quantitat estafada podria pujar fins als 100.000 euros i s'han intervingut cinc telèfons mòbils , dues targetes SIM , dues cafeteres d'una marca reconeguda, així com vuit polseres, un anell i dos abaloris d'una prestigiosa firma de joieria, segons ha informat la policia . Nacional en un comunicat.

La investigació es va iniciar el juliol de l'any passat , quan la Policia va tenir coneixement que una persona estava fent compres amb càrrec a una targeta de compra d'un establiment comercial el titular del qual residia en una localitat llunyana a València, i qui sol·licitava productes a la plataforma en línia del dit establiment.

Després d'una sèrie de gestions, els investigadors han esbrinat que la informació de la targeta havia estat obtinguda mitjançant la tècnica de 'smishing' , modalitat d'estafa que consisteix en l' enviament massiu de missatges de text a telèfons mòbils, simulant en aquest cas provenir d'un centre comercial , per mitjà d'engany fer-se amb les dades de la targeta de compra.

En aquesta modalitat, les víctimes, reient rebre l'SMS del centre comercial, accedien a l'enllaç fals i introduïen les dades sol·licitades , com ara noms i cognoms, claus, contrasenyes i PIN per accedir al seu compte en línia.

Continuant amb les indagacions, els agents han identificat dos sospitosos , un que s'hauria encarregat d'obtenir la informació de la targeta comercial de forma fraudulenta i un altre responsable de fer les compres i recollir-les a l'establiment comercial . Així mateix, s'han localitzat víctimes a les localitats de València, Rocafort, Alacant, Granada i Motril .

SIS PERSONES MÉS IDENTIFICADES

Posteriorment, han identificat sis persones més, totes relacionades amb els anteriors. Sembla que una d'aquestes aconseguia informació en bases de dades públiques d'internet ia través d'aplicacions digitals falsificava els DNI amb què aconseguia les targetes que després utilitzaven per a les compres en línia.

Un cop aconseguits els productes de les compres, els investigats els donaven sortida ràpida a través d'aplicacions de compravenda en línia a un preu molt inferior al del mercat.

En aquest tipus de delictes, els lliuraments dels productes adquirits en línia no es realitzen al domicili que aporta el comprador, sinó que aquest o un altre membre del grup esperen els repartidors als voltants del domicili de lliurament, i un cop observen l'arribada de l?empresa de missatgeria i els aborden dient que casualment es troben al carrer i que l?enviament és per a ells. Això, unit a la utilització de tècniques d'anonimat a internet, "dificulta enormement" la identificació dels mateixos , segons explica la policia.

Aquestes persones no només feien compres fraudulentes, sinó que, utilitzant la modalitat d'estafa coneguda com a sim swapping, accedien a la banca online de les víctimes .

EL MÈTODE "SIM SWAPPING"

Aquesta modalitat d'estafa consisteix a duplicar de forma fraudulenta la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona, per això el ciberdelinqüent suplanta la identitat de la víctima per aconseguir el duplicat de la seva SIM, i una vegada que aquesta es queda sense servei telefònic, accedeix a la seva informació personal i pren el control de la banca digital utilitzant els SMS de verificació que arriben al número de telèfon.

Amb aquest tipus d'estafa, els sospitosos van fer reintegraments a caixers automàtics amb targetes fraudulentes d'una entitat bancària, així com compres a altres establiments .

Finalment, els agents han detingut vuit persones , una dona i set homes, com a presumptes autors dels delictes d'estafa. A més, a dos també se li imputa un delicte d'usurpació d'identitat .

Els vuit arrestats, set tenen antecedents policials. Tres han passat a disposició judicial, mentre que la resta van ser posats en llibertat després de prendre'ls declaració, no sense abans ser advertits de l'obligació que tenen de comparèixer davant l'autoritat judicial quan fossin requerits.