O'Connell, en un acte religiós. Foto: Twitter (@lacatholics)



El bisbe auxiliar de Los Angeles, David O'Connell, que va dedicar la seva vida de servei a l'Església com a "pacificador i defensor dels immigrants", va morir el passat 18 de febrer a causa d'una ferida de bala.

O'Connell, irlandès de naixement, però amb nacionalitat i residència nord-americana, va ser trobat mort amb una ferida de bala a casa seva, situada al suburbi d'Hisenda Heights dissabte a la tarda i va ser declarat mort al lloc dels fets, segons ha informat Los Angeles Times i ha recollit Vatican News .

En un comunicat, el Departament del Xèrif de la ciutat californiana ha anunciat que posa en marxa una investigació sobre la seva mort, de la qual ara com ara no s'han facilitat detalls sobre un possible sospitós o motiu.

L'arquebisbe de Los Angeles, José H. Gómez, va fer públic dissabte un comunicat en què expressava la seva commoció i tristesa per la "inesperada mort del bisbe auxiliar David O'Connell".

"Era un pacificador amb cor per als pobres i els immigrants, i sentia passió per construir una comunitat on s'honrés i protegira la santedat i la dignitat de tota vida humana", ha destacat.

Gómez també va recordar el Bisbe O'Connell, de 69 anys, com un "bon amic" que trobarà a faltar molt. "Com a sacerdot i més tard com a bisbe aquí a Los Angeles durant quaranta-cinc anys, el bisbe Dave era un home de profunda pregària que tenia un gran amor per La nostra Santíssima Mare", ha assegurat l'arquebisbe.

A més, ha animat tothom a resar pel difunt bisbe i "per la seva família a Irlanda".