Cotxe de Policia Nacional / @EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a Carmona (Sevilla) un home acusat de fer "estafes amoroses" . L'arrestat contactava amb les víctimes --dones de 60 a 70 anys, separades o vídues--- a través de xarxes socials i aplicacions per trobar parella, i es presentava com a capità de la Guàrdia Civil jubilat "per guanyar-se la confiança".

Per això, el detingut utilitzava diferents formes d'engany, "ostentant tenir una bona posició econòmica i social, perquè les dones accedissin a donar-li diners o joies amb total confiança, desapareixent després sense deixar rastre", segons informa en una nota de premsa.

Les indagacions es van iniciar arran de l'emissió d'una reclamació judicial de detenció i ingrés a la presó sobre un home que hauria estafat nombroses dones per tot el territori nacional. Així mateix, els agents van comprovar que aquest individu constava de vuit reclamacions judicials més per diferents jutjats d'Espanya, totes per estafa.

L'arrestat feia creure les víctimes que posseïa una eugada i que treballava com a enginyer agrònom en una empresa de Huelva. D'altra banda, a l'inici de la relació "no dubtava a convidar-los a dinars i sopars, ostentant una bona posició econòmica i social".

Enganyava les víctimes perquè li lliuressin diners o joies i desapareixia sense deixar rastre. Quan s'havia guanyat la confiança de les seves víctimes començava l'engany. Un dels fraus consistia a convèncer-les que, gràcies a la seva condició de guàrdia civil jubilat, coneixia moltes persones influents i podia aconseguir cotxes a les subhastes que realitzava el cos policial.

Amb el pretext que només podia anar ell a la venda, els demanava els diners per avançat i les dones hi accedien. Passat un temps prudencial les víctimes li preguntaven pel vehicle i pels seus diners, i ell "responia amb evasives per, finalment, desaparèixer sense deixar rastre".

"Un altre dels enganys, i utilitzant novament la seva dilatada experiència professional al món delictiu com a esquer, consistia a convèncer les víctimes de la necessitat d' inserir un xip a les seves joies per prevenir-ne un possible robatori ". A més, els deia que coneixia "un joier de la seva confiança", i per això accedien a entregar-li les seves joies. Tot i això, ell tornava a donar evasives ia desaparèixer quan, passat el temps, les dones preguntaven per aquestes.

Al detingut li constaven gairebé una desena de reclamacions per jutjats de diferents províncies i finalment, els agents ho han detingut al municipi sevillà de Carmona decretant l'autoritat judicial el seu ingrés a la presó.