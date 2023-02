Noves imatges impactants de la discoteca Waka Sabadell estan corrent com la pólvora per les xarxes socials. Un grup de joves han gravat un membre del personal de seguretat de la discoteca colpejant un noi, i li han propinat diverses cops de puny i puntades de peu fins que el tira a terra.

Quan el noi ja és a terra, el treballador del personal de seguretat de la discoteca comença a envoltar-lo mentre l'indimida i fins i tot li trepitja el cap, mentre unes noies criden inignades llançant insults homòfobs cap a l'agressor.

A continuació, podeu veure les imatges de la baralla:

Aquestes imatges no suposen res de nou en aquesta discoteca de Sabadell, que contínuament és notícia per episodis de violència dins i fora dels seus murs. Entrentaments amb porters, denúncies per agressions sexuals o pràctiques sexe en públic a dins són algunes polèmiques amb què ha hagut de bregar aquesta discoteca durant els últims mesos.