Foto: Europa Press

Dani Alves seguirà a la presó preventiva. Aquesta és la decisió que ha pres aquest dimarts 21 de gener el matí l' Audiència de Barcelona, que ha desestimat el recurs que havia presentat l'advocat del futbolista, Cristóbal Martell.

Després de la vista celebrada dijous passat 16, els magistrats van apuntar que es prenien uns dies abans de la seva decisió. L'Audiència considera que hi ha risc de fugida al Brasil, el seu país, i on té negocis.

"Entenc que s'ha de mantenir la presó provisional comunicada i sense fiança, no només pels indicis de criminalitat, que n'hi ha, sinó també perquè hi ha un risc de fuga elevat (...) Posar-lo en llibertat suposaria atemptar contra la integritat psicològica de la meva clienta (...) l'Administració de justícia no pot permetre que ell estigui en llibertat i que estigui tancada (a casa seva)", va dir l'advocada de la defensa a finals de la setmana passada.

També s'ha qüestionat, per part de la defensa, la manca d'arrelament d'Alves a Espanya, fet que la defensa ha qüestionat, apuntant que des del 2010 està empadronat a Espanya i que la seva dona (la model Joana Sanz) és canària. El 2005, quan militava al Sevilla, va obtenir la nacionalitat espanyola.

Sigui com sigui, el brasiler seguirà a Brians 2, on va ingressar a finals del mes de gener.