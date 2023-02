Accés als jutjats de Sabadell. Foto: Google Maps

El Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell ha ordenat tornar a investigar el primer sospitós de l'assassinat d' Helena Jubany el 2001, Santi L.

Així ho ha acordat en una interlocutòria d'aquest dimarts 21 de febrer, consultada per Europa Press, que també ordena prendre mostres d'ADN per comparar-les amb les que es van trobar al cos de la víctima i que no coincideixen amb l'actual investigat, XJ

Santi L. va ser el principal investigat a la primera causa per l'assassinat de Jubany, que va quedar arxivada el 2005 sense resoldre's i que aquest jutjat va reobrir el 2020 després de rebre noves proves aportades per la família.