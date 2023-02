Elefant asiàtic @ep

Un terrible incident que va tenir lloc amb un elefant a Tailàndia ha fet reflexionar la societat del país sobre les conseqüències que té la pressió turística sobre l'entorn. Un elefant de 20 anys a Tailàndia va morir després que els turistes l'alimentessin amb plàtans que havien estat tractats amb gas etilè, va informar el mitjà de comunicació The Thaiger.

L'elefant mascle al Campament d'Elefants Kaebai Meechai a Koh Chang, una illa al Golf de Tailàndia, va tenir una indigestió mortal provocada pels plàtans oferts pels turistes fa unes setmanes.

El mahout entrenador d'elefants Chaisawan “Nueng” Phisin va dir que la causa de la mort eren els plàtans que havien estat tractats amb gas etilè. Probablement van ser comprats als mercats dels voltants del complex.

El propietari del campament, Sakchai Khanrakul, va dir que l'elefant havia estat criat al campament des que va néixer i que mai s'havia emmalaltit , va informar The Thaiger.

Es va trucar a un veterinari de l'Hospital d'Elefants a la província de Lampang per tractar l'elefant. Però l'estat de l'animal va empitjorar i va morir aquest 11 de febrer.

"Ho estimem i (teníem) una forta connexió. Ho cuidàvem molt bé, estava molt feliç i el seu menjar favorit era la canya de sucre i el plàtan", recorda Sakchai Khanrakul. "L'animal valia entre quatre i cinc milions de baht (entre 118.000 i 135.000 euros). Hi ha un grup que vol comprar el seu cadàver per 100.000 baht, però no està a la venda", afegeix. L'elefant serà enterrat al mateix campament.

Als mercats i botigues de productes frescos, les fruites sovint es col·loquen en recipients amb gas etilè per accelerar el procés de maduració. Tot i això, el gas pot ser mortal per als elefants.

El Sr. Phakphong Sangwiset, director de l'Hospital Animal Phattana a Lampang, va dir que als elefants els agrada menjar fulles, pastura, canya de sucre i plàtans, i ocasionalment poden menjar síndria, cogombre i altres fruites com a regal. Tot i això, les fruites han d'estar netes i no tractades amb productes químics.

A la natura, els elefants asiàtics tenen una mitjana de vida d'uns 60 anys, encara que alguns viuen fins ben entrats els 70 anys. En entorns captius, com ara campaments, zoològics i parcs de vida silvestre, se sap que viuen fins a una edat similar amb la cura i la nutrició adequats.