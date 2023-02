Foto: Viquipedia

Una dona de 85 anys , veïna de Fort Pierce (una localitat situada al sud-est de Florida), va morir després de ser atacada per un caiman. La víctima del rèptil carnívor intentava protegir el seu gos de l'atac de l'animal.

La dona i la seva mascota passejaven a prop d'un estany humit quan el caiman va voler atacar el gos. La dona, anomenada Gloria Serge, va protegir el gos, però va acabar rebent la pitjor part i va acabar arrossegada a l'aigua.

Altres persones que van passar per la zona van poder trucar al personal d'emergències, però no van poder fer res per salvar la vida de Serge.

En canvi, les autoritats van atrapar el caiman i també han anunciat que la mascota de la víctima va resultar il·lesa.