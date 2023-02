Mossos d'Esquadra / @EP

Un jove de 28 anys d'Arbúcies ha denunciat als Mossos d'Esquadra que va rebre una pallissa el passat dilluns a la via pública de la seva localitat per part de dos homes. L'agredit es va trobar amb amb els dos nois cap a les 15:00 hores quan va sortir a passejar els seus gossos al carrer Camprodon.

Segons ha explicat a la denúncia, un dels homes li va dir que estava "fart" d'ell i van començar a forcejar. Seguidament, l'agressor li va agafar el bastó que necessitava per caminar i va colpejar-li diversos cops a la cama mentre li subjectaven l'esquena fins que es va trencar la fusta.

La pallissa va ser gravada per les càmeres de vigilància d'un local pròxim, segons assegura la víctima. A més, en declaracions al Diari de Girona, l'home que el va increparera conegut per vendre droga al municipi, i no era el primer cop que havia tingut una enganxada perquè havia venut drogues a menors.

Afortunadament, la víctima no ha requerit hospitalització i les ferides no són greus.