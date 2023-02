Bournemouth / Google Maps

Un nen de 13 anys ha estat arrestat com a principal sospitós d'haver apunyalat aquest dimecres un adolescent de 14 anys que està lluitant per la seva vida a Bournemouth , Anglaterra. El ferit el van trobar a la Gladdis Road per diversos oficials que el van traslladar d?urgència al?hospital en estat crític.

La seva família ja ha estat informada del succés i la policia investiga l'escena en aquests moments. La detectiu inspectora Katie Starkie, del CID de Bournemouth, va dir: "Entenc que aquest incident causarà una gran preocupació als residents ia la comunitat en general i poden esperar veure més presència policial en els propers dies mentre duem a terme investigacions de casa a casa i de circuit tancat de televisió”.

"Els oficials de l'equip local de policia del veïnat estaran a l'àrea i se'ls pot contactar amb qualsevol inquietud directa", afegia.