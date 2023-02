Pokémon Go / Google

La policia va poder seguir un traficant de drogues durant un any gràcies al fet que ell es dedicava a sortir al carrer per recol·lectar Pokémons amb el mòbil. Raymond Phipps, de 41 anys, era un venedor de cocaïna investigat durant dotze mesos com a part d'un operatiu contra una banda de narcotraficants.

La majoria de moviments que va realitzar Phipps van ser bàsicament per caçar Pokémons. El joc, que es va posar de moda fa uns anys, permetia 'atrapar' i 'lluitar' contra altres Pokémons a través del mòbil mentre caminaves pel carrer.

L'home ha estat empresonat ara amb una condemna de cinc anys per vendre droga entre el desembre del 2019 i el desembre del 2020 . Raymond va ser una de les set persones condemnades per càrrecs de drogues, cinc de les quals van ser empresonades prèviament durant més de 20 anys.

L'operació de drogues es va descriure com a "eficaç, eficient i ben organitzada" gràcies a Phipps com a "intermediari" sense que ell ho sabés. L'home va ser atrapat amb 13.350 GBP en efectiu, que segons ell era un regal de casaments de la seva àvia.

El jutge Nicholas Haggan, que es tractava d'una “operació molt sofisticada i ben organitzada” que va implicar l'ús de múltiples números i telèfons mòbils”.