Façana de l'Audiència Provincial de Balears / @EP

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears celebra aquest divendres el judici contra un home acusat d'abusar sexualment durant nou anys de la filla, menor d'edat, de la parella, aprofitant que vivien junts.

Segons l'escrit del fiscal, l'acusat va mantenir una relació sentimental amb la mare des del 2002 i fins al 2012. Durant el curs d'aquesta, va residir a diverses localitats de Mallorca amb la seva parella i la seva filla, nascuda el 1997.

En aquest temps, es va aprofitar presumptament de la convivència amb la menor per abusar-ne sexualment en reiterades ocasions. En concret, el fiscal assenyala que un dels fets va passar quan la nena tenia 8 anys , fent-li tocaments libidinosos.

També amb l' edat de 12 anys , la menor va patir presumptament abusos per part de l'acusat, arribant en aquest cas a penetrar-la vaginalment. A partir de llavors, les penetracions succeïen amb una assiduïtat de, almenys, dues vegades per setmana.

Un any després, quan la víctima tenia 13 anys, l'individu es va aprofitar de la situació de dificultat econòmica que travessava la seva parella i va instar la menor a mantenir relacions, amenaçant-la de deixar de mantenir a ella ia la seva mare econòmicament si no hi accedia.

Quan la nena tenia 14 anys va cessar la relació de la seva mare amb el processat, que tot i així va continuar amenaçant la nena aprofitant-se de la situació de necessitat econòmica que travessava la seva mare. Aquesta situació, segons el fiscal, es va mantenir fins que la menor va tenir 17 anys.

Fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte d'abús sexual continuat i un altre d'inducció a la prostitució d'una menor d'edat.

Pel primer, el Ministeri Públic demana que es condemni l'acusat a deu anys de presó i que se li imposi la mesura de llibertat vigilada per deu anys més, a més de la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant 15 anys . Pel segon delicte demana cinc anys més de presó i una multa de 6.000 euros.