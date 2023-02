Foto: iStock

Una dona de 31 anys ha mort atropellada per una camioneta de repartiment de mercaderies. Els fets van passar a Glenview, a l'estat d'Illinois (Estats Units).

La policia ha aconseguit detenir el conductor del vehicle, que va abandonar el lloc dels fets després de colpejar la víctima, sense socórrer-la.

L'empresa de missatgeria per a la qual treballava el responsable de l'atropellament ha emès un comunicat mostrant el condol cap als familiars i amics de la dona i assegurant que està fent tot el possible per col·laborar amb les autoritats.