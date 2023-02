Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil (arxiu)

Una dona de 67 anys ha mort aquest cap de setmana a l'Hospital de La Fe a València com a conseqüència de les ferides sofertes després de l'atac d'un gos abandonat que havia recollit uns dies abans i que tenia a casa seva de Macastre (València) , segons han informat fonts hospitalàries i de la Guàrdia Civil.



Segons l'institut armat, l'atac de l'animal va tenir lloc el 24 de febrer passat. El CICU va rebre a les 14.15 hores l?avís per desplaçar-se a Macastre on una dona havia patit l?agressió d?un gos.



Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU amb un equip mèdic que va atendre la víctima, que presentava els braços catastròfics i una ferida al cap i que va ser traslladada a l'Hospital La Fe, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU ).



La patrulla de la Guàrdia Civil que va acudir a l'avís va haver d'abatre l'animal perquè els serveis d'emergències poguessin socórrer la dona, i van fer ús de la seva arma reglamentària.



Segons la Guàrdia Civil, la dona havia recollit el gos que estava abandonat pel camp uns dies abans. En rebre l'avís, es va desplaçar ràpidament al lloc encara que, en tractar-se d'un disseminat, en va tenir difícil l'accés. Els agents van comprovar que l?animal no tenia xip.



Tot i que els agents i els serveis mèdics van aconseguir estabilitzar la víctima per poder-la traslladar a un centre sanitari, la dona va morir finalment un dia després per les ferides sofertes.