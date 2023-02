Ambulància, SEM (Recurs) @EP

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha obert una investigació sobre l'intent de suïcidi a La Ràpita (Tarragona) d'un noi de 15 anys, ara hospitalitzat després de llançar-se el 20 de febrer pel balcó de casa seva, en un quart pis, des de 14 metres.

Segons han explicat fonts del Departament, en saber-ho va obrir la investigació interna i va activar la seva Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav).

El seu pare, en un comunicat via Facebook emès aquest dimarts, ha explicat que ho fa públic per voluntat del seu fill, que té "un grau d'autisme, suficient per tenir dificultats per relacionar-se", i va patir bullying al seu institut.

"En el seu escrit de comiat, entre altres coses, ha dit que no vol viure en un món on la mala gent és aplaudida i les persones sensibles, nobles i de bon cor sempre tenen les de perdre", ha afegit.

Ha explicat que "miraculosament ha sobreviscut", i que el menor vol recuperar-se per començar una nova vida i poder explicar la seva experiència i conscienciar els adolescents.

Aquest cas sorgeix després del conegut la setmana passada de les bessones de Sallent (Barcelona) que es van precipitar des d'un segon pis, i després una va morir i l'altra està ferida greu.

AUTISME



En un comunicat, la Confederació Autisme Espanya i la Federació Catalana d'Autisme han expressat el seu màxim suport al jove per l'"intent de suïcidi la setmana passada a causa, presumptament, d'una situació d'aïllament social i burla al seu centre educatiu".

"Aquesta situació és conseqüència d'un esgotament i una desesperació que van íntimament lligats a un problema endèmic de la nostra societat: la diversitat no es contempla ", segons les entitats.

Han avisat que "la situació és greu" i que cal fer un treball de sensibilització i empatia a tot arreu, no només als centres educatius.

S'han posat a disposició de la família "si aquesta considera possible i necessària alguna acció" i han assegurat que continuaran treballant perquè situacions com aquesta es puguin evitar.