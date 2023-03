Novo, durant la seva etapa a l'Albacete. Foto: Albacete Balompié



Pelayo Novo, exjugador del Real Oviedo, Elche i Córdoba, entre altres equips, va morir el 28 de febrer passat als 32 anys després de ser atropellat per un tren a la localitat de La Corredoira, a Astúries, segons ha confirmat el conjunt ovetenc. , de la fundació del qual era el seu ambaixador.

Novo ja va commocionar el món del futbol fa cinc anys quan era jugador de l'Albacete al patir una caiguda des de la tercera planta de l'hotel on s'allotjava l'Albacete Balompié que li va provocar diverses fractures abans de jugar un partit contra l'Osca a l'Alcoraz. Després d'aquell accident va haver d'abandonar el futbol, encara que no va abandonar la pràctica esportiva ja que va optar per provar al tennis en cadira de rodes.

L'exfutbolista formava part de la Junta Directiva de la Federació Asturiana de Tennis com a Vocal de Noves Disciplines i era molt actiu en totes les competicions d'aquesta modalitat, apareixent en el dotzè lloc a l'últim rànquing publicat per la Reial Federació Espanyola de Tennis.