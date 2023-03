Ganivet ensangonat / Freepik

Una dona de 25 anys ha mort després de ser apunyalada com a mínim 10 vegades per la seva amant a Bangalore , Índia, durant dimarts. L'acusat, Dinakar , va mantenir una relació amb ella durant els últims cinc anys, i va decidir apunyalar-la perquè la seva família no aprovava el matrimoni.

L?home de 28 anys ha estat detingut. Segons informa India Today, la família estava en contra del matrimoni a causa de la diferència de castes, i davant de la impossibilitat d'unir-se en matrimoni, va preferir assassinar-la a punyalades.