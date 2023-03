El material intervingut. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha desarticulat la primera organització criminal a Espanya dedicada a la importació, fabricació i distribució d'un tipus específic de medicaments destinats a millorar el rendiment esportiu, la venda del qual estava prohibida a l'estat.

A l'operatiu s'han realitzat registres a domicilis de Premià de Mar, València, Torremolinos (Màlaga) i Madrid , a més d'altres registres duts a terme a 2 empreses de logística a les províncies de Barcelona i Las Palmas de Gran Canària, així com a un laboratori de la província de Granada.

Els agents han detingut 3 persones i n'han investigat 6 més, a més de confiscar una quantitat aproximada de 10.000 degoters de 10 tipus diferents d'aquestes substàncies, completament preparades i condicionades per a la seva distribució, 3200 grams del material en pols i 870 litres d'excipient PEG- 400, i també s'hi han intervingut uns 15.000 envasos buits preparats per guardar-los.

MODUS OPERANDI

Els medicaments eren oferts a través de xarxes socials i d'una pàgina web, sota la promesa de millores del rendiment esportiu que oferia el consum. La publicitat que se li donava a aquestes substàncies es trobava sempre orientada a esportistes.

L'organització importava des de tercers països els principis actius en pols, per elaborar-los posteriorment i distribuir-los en estat líquid a l'interior d'envasos de format goter.

Per això, es valien de la col·laboració d'un laboratori oficial, que tractava els medicaments arribats de tercers països per barrejar-los amb els excipients necessaris per consumir-los. Finalment, els condicionaven i envasaven amb format de goter i introduïen en caixes individuals.

Un cop preparats els goters amb els medicaments, s'enviaven a empreses de logística que s'encarregaven de condicionar-les i d'enviar-les als diferents receptors ubicats al territori nacional i alguns països de la Unió Europea. La venda d'aquests productes als consumidors es feia a través d'un domini d'internet on s'oferien les diferents varietats del producte que l'organització tenia a la venda, on a més, hi havia enllaços a perfils de diverses xarxes socials associades principalment a entrenadors personals i fisioculturistes que promocionaven de manera activa el consum d'aquestes substàncies per a la millora de capacitats físiques i esportives.