Cotxe de Policia Nacional @ep

La Policia Nacional , en col·laboració amb Bombers, ha rescatat dos nens i un adult que es van quedar atrapats al cotxe, després de ser arrossegat 300 metres pel corrent del torrent de Sa Riera a l'alçada del Camí de Ca Na Verda, a la zona coneguda com el Forat de Palma.

Segons ha informat el cos en un comunicat, els fets van passar dimarts a les 21.00 hores, quan van rebre una trucada alertant sobre el vehicle i diverses patrulles van anar al lloc, per localitzar el cotxe i rescatar els seus ocupants.

Els agents van baixar dels vehicles i van començar a fer diverses batudes per la zona, que era a més de vegetació frondosa i estava plena de fang i aigua a causa de la borrasca Juliette. Finalment, van trobar l?automòbil a uns 300 metres de l?última ubicació.

Segons la policia, la situació era complicada ja que el corrent era molt enèrgic i creixia cada cop més, arribant l'aigua a cobrir a l'interior del vehicle i arribant a l'alçada de la cintura dels ocupants, que estaven atemorits cridant demanant auxili.

Els agents van indicar als bombers i ambulàncies el lloc exacte de la troballa del vehicle, i es va iniciar el rescat. Un bomber, amb cordes, va aconseguir assolir el cotxe, si bé era dificultós pel corrent d'aigua.

Mentrestant, dos agents de la Policia Nacional es van aproximar per l'altra zona del torrent, localitzant un tub de canalització que permetia travessar el torrent i obrir camí entre les bardisses, aconseguint també arribar al cotxe i ajudar el bomber.

Entre tots tres van aconseguir obrir la porta del vehicle, agafant als braços els nens per posar-los fora de perill mitjançant una cadena humana, moment en què un dels agents va haver de ser agafat pel bomber per impedir que fos arrossegat per l'aigua.

Finalment van aconseguir entre tots salvar els ocupants del vehicle i treure'ls del torrent, pujant els cinc metres de desnivell per la via creada entre els esbarzers i la mala herba perquè fossin assistits per les ambulàncies allà presents.